شكرا لقرائتكم خبر عن «أوباما» يتلقى عرضًا مغريًا من ناد خليجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تلقى يوسف إبراهيم «أوباما»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضًا جادًا من أحد الأندية الخليجية من أجل الانتقال إليه بداية من الموسم المقبل، في ظل عدم اتفاق اللاعب مع مسئوولي القلعة البيضاء على تمديد تعاقده في الفترة المقبلة.

وكان اللاعب قد رفض الشروط المالية التي عرضها عليه مجلس الإدارة واشترط مساواته ماليا بطارق حامد لاعب الوسط المدافع، الذي يحصل على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد.