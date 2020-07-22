شكرا لقرائتكم خبر عن «أوباما» يتلقى عرضًا مغريًا من ناد خليجي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تلقى يوسف إبراهيم «أوباما»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضًا جادًا من أحد الأندية الخليجية من أجل الانتقال إليه بداية من الموسم المقبل، في ظل عدم اتفاق اللاعب مع مسئوولي القلعة البيضاء على تمديد تعاقده في الفترة المقبلة.
وكان اللاعب قد رفض الشروط المالية التي عرضها عليه مجلس الإدارة واشترط مساواته ماليا بطارق حامد لاعب الوسط المدافع، الذي يحصل على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
88,402
-
تعافي
28,924
-
وفيات
4,352
كانت هذه تفاصيل خبر «أوباما» يتلقى عرضًا مغريًا من ناد خليجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.