شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يرفض التعاقد مع محمد عبدالمنصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، التعاقد مع محمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادي دجلة، والذي ينتهي عقده مع الفريق الدجلاوي بنهاية الموسم الجاري.

جاء ذلك بناء على طلب من سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى، الذي يرى أنه من الأفضل منح الفرصه للثنائي الشاب محمد مجدي ومحمد فوزي، فضلًا عن أنه «عبدالمنصف» لكبر سنه.

ويبحث النادي الإسماعيلي التعاقد مع حارس مرمى سوبر في الصيف المقبل، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز حراسة المرمى، وذلك في ظل عدم وجود خبرات للثنائي محمد فوزي ومحمد مجدي.