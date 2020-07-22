شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يرفض التعاقد مع محمد عبدالمنصف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، التعاقد مع محمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادي دجلة، والذي ينتهي عقده مع الفريق الدجلاوي بنهاية الموسم الجاري.
جاء ذلك بناء على طلب من سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى، الذي يرى أنه من الأفضل منح الفرصه للثنائي الشاب محمد مجدي ومحمد فوزي، فضلًا عن أنه «عبدالمنصف» لكبر سنه.
ويبحث النادي الإسماعيلي التعاقد مع حارس مرمى سوبر في الصيف المقبل، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز حراسة المرمى، وذلك في ظل عدم وجود خبرات للثنائي محمد فوزي ومحمد مجدي.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
88,402
-
تعافي
28,924
-
وفيات
4,352
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يرفض التعاقد مع محمد عبدالمنصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.