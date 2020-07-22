شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس لاعب المصري 45 يوم بقضية شروع فى القتل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقدت أزمة محمود حمد، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى المصري، مع ناديه بعدما جددت، نيابة الإسماعيلية حبس اللاعب لمدة 45 يوم على ذمة التحقيقات في قضية الشروع في قتل، والتى يعانى منها منذ عدة أسابيع، وذلك بسبب مشاجرة مع أحد الأشخاص في الموقف الجديد بمدينة الإسماعيلية.

واتهم اللاعب بالشروع في القتل بعدما قام بالطعن مستخدماً «مطواه» وتم حجزه على ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام، وقام مجلس إدارة النادى المصري بتكليف اللجنة القانونية في النادى بمتابعه الأمر ومساندة اللاعب.

وأكد عدنان حلبية، عضو مجلس الإدارة، في وقت سابق أن النادى من الممكن أن يوجه الشكر للاعب بسبب هذة الأزمة ولكن مجلس الإدارة في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة التحقيقات.