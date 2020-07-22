شكرا لقرائتكم خبر عن «الكيك بوكسينج» يستضيف بطولة العالم للقتال المختلط للهواة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة الكابتن محمد صبيح، على خطة البرنامج الزمني لأنشطة القتال المختلط MMA للموسم الرياضي الجديد 2020/2021.

وكشف رئيس الاتحاد أن عملية قيد الأندية واللاعبين والمدربين والحكام وقبول أوراق المناطق بالاتحاد حتى 30 اغسطس الجاري بمقر الاتحاد والتي تشهد تزايدا كبيرا من الجميع للاشتراك في البطولات المقبلة.

وتقام بطولة مصر الأولى للقتال المختلط MMA للهواة خلال الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ ثم تقام بطولة EMMAC 1 لمحترفين القتال المختلط خلال الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر المقبل في شرم الشيخ.

وحول إعداد معسكر تدريبي للمدربين واللاعبين والحكام كشف الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن المعسكر الأول في ذلك الشأن سيقام في الفترة من 14 إلى 21 سبتمبر المقبل في شرم الشيخ.

وتقام بطولة العالم للقتال المختلط للهواة MMA في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر المقبل في شرم الشيخ، ثم بطولة EMMC2 لمحترفين القتال المختلط يوم 29 نوفمبر المقبل في شرم الشيخ ثم المعسكر التدريبي الثاني للمدربين واللاعبين الحكام في الفترة من 14 إلى 21 نوفمبر المقبل في شرم الشيخ.

وتقام بطولة الجمهورية للأندية للقتال المختلط MMA للهواة خلال شهر يناير المقبل في استاد القاهرة ثم بطولة EMMAC3 لمحترفين القتال المختلط خلال شهر يناير المقبل في استاد القاهرة، ثم بطولة كأس مصر لللقتال المختلط MMA للهواة خلال شهر نوفمبر من العام المقبل، على أن يختتم النشاط الرياضي للموسم الحالي ببطولة Emmac4 لمحترفين القتال المختلط خلال شهر فبراير المقبل في استاد القاهرة.

وكان محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج، أعلن عن عقد الاجتماع التأسيسى الأول للجنة العليا للقتال المختلط MMA لتكون تحت لواء الاتحاد، وعقد الاجتماع داخل مقر اتحاد الكيك بوكسينج بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد كبير من نجوم اللعبة وقيادات الـ MMA في مصر.

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ولعبة القتال المختلط هي رياضة قتالية مزيج بين كثير من فنون الدفاع عن النفس وتقنيات ومهارات مختلفة تسمح القوانين باستخدام تقنيات الضربات المباشرة والمسكات في وضعية الوقوف أو على الأرضية مما يسمح المقاتلين بالدخول للرياضة بخلفيات مختلفة عن فنون القتال.