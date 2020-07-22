شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنتاج الحربي: «الجبلاية» تدرس تأجيل أولى مبارياتنا في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد اللواء أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الأعداد المصابة بفيروس كورونا داخل الفريق جعلت النادى في مأزق شديد، لافتاً إلى أنه أجرى العديد من الاتصالات الهاتفية مع محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، لمعرفه موقف الفريق.

وأك فضل، لرئيس النادي، أنه سيتم مراعاة ظروف الإنتاج الحربي قبل موعد استئناف بطولة الدوري، والتي مقرر أن يستهلها الفريق بمواجهة نادى مصر.

وأوضح أن من بعض المقترحات التي يضعها مسؤولى اتحاد الكرة في حساباته، هي تاجيل المباراة الأولى للإنتاج الحربي في حال صعوبة تأجيل استئناف المسابقة بشكل كامل خاصة وأن الوقت مضغوط بشدة.