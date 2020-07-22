شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إنهاء إعارته للاتفاق.. مخاوف من تجميد أزارو في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تبحث لجنة التخطيط بالنادي الأهلي التي يترأسها محسن صالح، عن حل لأزمة وليد أزارو، لاعب الفريق الذي أنهى علاقته بشكل رسمي مع نادي الاتفاق السعودي، بعدما رفض تمديد إعارته حتى نهاية الموسم الكروي بالسعودية، بسبب الخلاف على المطالب المالية التي حددها اللاعب للاستمرار، ليصبح اللاعب على ذمة الأهلي الأن.

وتكمن الإشكالية في الصعوبات التي تواجه النادي الأهلي في تسويقه، لإفساح المجال للتعاقد مع لاعب أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بجانب عدم قناعة رينيه فايلر، المدير الفني، باللاعب.

وتخشى اللجنة من تجميد اللاعب في حال عودته، وفشل إعارته مرة أخرى، وينتظر أن تعقد لجنة التخطيط جلسة مع فايلر في محاولة لإقناعة بالعفو عن اللاعب، وعدم تجميده لتجنب الصدام معه، وتأثير ذلك على حالة الاستقرار داخل الفريق.

وتوصلت إدارة الأهلي لاتفاق مع نظرائهم بالنادي السعودي على سداد 100 ألف دولار قيمة القسط الأخير المتسحق للأهلي، من إعارة اللاعب للاتفاق السعودي.

وقال خالد الناصر، أمين عام نادي الاتفاق، إن المهاجم المغربي وليد أزارو، رفض تجديد إعارته لموسم جديد مع النادي السعودي.

وأضاف «الناصر»: «تحدثنا مع النادي الأهلي حول تجديد إعارة اللاعب، وإدارة القلعة الحمراء رحبت بالأمر، لكن أزارو رفض»، مشيرًا إلى أن العلاقة بين النادي السعودي واللاعب وصلت لطريق مسدود بسبب مغالاته المادية«.

Advertisements