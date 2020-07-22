شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية «مسحة» الزمالك تؤكد إقامة مباراة بيراميدز الودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد بشكل نهائي خوض الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، لمباراته الودية غدًا أمام بيراميدز، على ملعب برج العرب، ضمن استعدادات المارد الأبيض لعودة النشاط الرياضى، ومنافسات نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا المقررة في سبتمبر المقبل، وذلك بعد ظهور نتائج مسحة الفريق التي أجراه أمس الثلاثاء، وجاءت النتائج سلبية بالنسبة للفريق بالكامل.

وكان الجهاز الفني للفريق، والجهازين الطبي والإدارى، في انتظار نتيجة المسحة لحسم موقف المباراة، بعد حالة القلق التي انتابت الفريق، بعدما أعلن نادى سموحة عن إصابة لاعبين بينهما محمد كوفى لاعب الزمالك السابق، الذي قام بمصافحة لاعبى الأبيض والتقط بعض الصور مع لاعبى الفريق.

وخضع اللاعبون والجميع لمسحة كورونا «الرابعة»، حيث أجرى الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق المسحة مرتين بالقاهرة قبل انطلاق معسكر برج العرب وأجريت الثالثة في مقر الإقامة الحالي قبل إجراء مسحة جديدة أمس، في معسكر الفريق المغلق ببرج العرب.