شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يوضح حالة مختار مختار بعد إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف خالد مهدي، مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي، عن حالة مختار مختار، المدير الفني للفريق، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال «مهدي» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن حالة المدير الفني مطمئنة للغاية رغم إصابته بالفيروس، مشيرًا إلى أنه لم تظهر عليه أي أعراض للمرض خلال الفترة الحالية.

وأضاف «مهدي» أن الفريق سيخضع لمسحتي كورونا يومي الخميس والجمعة، وتم تقسيم المسحة على يومين من أجل عدم الخلط بين اللاعبين المصابين بالفيروس، وغير المصابين، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتبعها الفريق، في إطار الاستعدادات لاستئناف بطولة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف دامت لأكثر من 3 شهور بسبب فيروس كورونا.