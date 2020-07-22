شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حمدي زكي بفيروس كورونا تثير القلق في الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد حمدي زكي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن إيجابية العينة التي خضع لها للكشف عن فيروس كورونا.

وكتب مهاجم الإسماعيلي عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام»: «الحمد لله على كل شيء عينة كورونا إيجابية.. قدر الله وما شاء فعل وأطلب الدعاء من جماهير الكرة المصرية».

وينتظر أن يجري لاعبي الدراويش مسحة جديدة للتأكد من عدم إصابة أي لاعب آخر ممن اختلطوا بحمدي زكي في الفترة الأخيرة.