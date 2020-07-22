شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يحلم بـ«الصفقة المستحيلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرغب نادي تشيلسي الإنجليزي في إغراء الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن، نجم برشلونة الإسباني، للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن النادي اللندني يأمل في عقد الصفقة رغم إدراكه أنها شبه مستحيلة مع رفض برشلونة المنتظر للتخلي عن أحد أهم نجوم الفريق.

ويعتبر «تير شتيجن» أحد أفضل حراس المرمى في العالم، إذ يرغب المدير الفني للبلوز فرانك لامبارد في ضمه ليحل محل الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا، الذي تراجع مستواه بشكل كبير عقب انضمامه إلى الفريق اللندني.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة من المتوقع أن يرفض أي عروض مقدمة للحارس صاحب الـ 28 عامًا مع ارتباط الألماني بعقد مع البلوجرانا حتى صيف 2022.