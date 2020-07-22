شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقرر انتظام الزمالك في معسكر ثاني بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر باتريس كارتيرون، المدير لفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إقامة معسكر مغلق ثاني بأحد فنادق القاهرة، بداية من الأحد المقبل، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد الخاص بالموسم الحالي، واستعدادًا لمباراة الرجاء في نصف نهائي أفريقيا.
ويحصل الفريق على راحة سلبية يومي الجمعة والسبت المقبلين، قبل أن يعود للتدريبات بمقر النادي، والانتظام في معسكر مغلق.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراتين وديتين خلال معسكر القاهرة، جاري الآن الاتفاق عليهما من خلال المدير الإداري أحمد زاهر.
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