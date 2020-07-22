شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يمنح لاعبي الزمالك 48 ساعة راحة بعد أشغال شاقة «برج العرب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني الفرنسي، باتريس كارتيرون، على منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة يومي الجمعة والسبت المقبلين، عقب عودة اللاعبين من معسكرهم المغلق بالإسكندرية غدا، وخضوعهم لبرنامج تدريب شاق على المستويين الفني والبدني.
ويعود الزمالك إلى القاهرة غدا الخميس، بعد انتهاء المعسكر ثم يحصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة يومان على أن تبدأ التدريبات وفترة الإعداد الثانية يوم الأحد المقبل.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
88,402
-
تعافي
28,924
-
وفيات
4,352
كانت هذه تفاصيل خبر «كارتيرون» يمنح لاعبي الزمالك 48 ساعة راحة بعد أشغال شاقة «برج العرب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.