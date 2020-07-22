شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يمنح لاعبي الزمالك 48 ساعة راحة بعد أشغال شاقة «برج العرب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني الفرنسي، باتريس كارتيرون، على منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة يومي الجمعة والسبت المقبلين، عقب عودة اللاعبين من معسكرهم المغلق بالإسكندرية غدا، وخضوعهم لبرنامج تدريب شاق على المستويين الفني والبدني.

ويعود الزمالك إلى القاهرة غدا الخميس، بعد انتهاء المعسكر ثم يحصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة يومان على أن تبدأ التدريبات وفترة الإعداد الثانية يوم الأحد المقبل.