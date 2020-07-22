شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد أزمة «أزارو» مع الاتفاق السعودي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصاعدت أزمة المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مع مسؤولي الاتفاق السعودي، بسبب رفض اللاعب الخصومات المالية التي وقعها النادي السعودي عليه خلال الفترة الأخيرة.
وعلمت «المصري اليوم» أن اللاعب أخطر مسؤولي الاتفاق السعودي بسفره من السعودية أثناء تواجده في مطار جده إلى بلاده،رافضًا فكرة عقد جلسة مع مسؤولي النادي السعودي خلال الفترة المقبلة لإتمام صفقة انتقاله بشكل نهائي.
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