شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية» الزمالك تنقل ودية وادى دجلة من النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، نقل مواجهة وادي دجلة الودية التي ستقام، الأحد المقبل، من ملعب النادي إلى أحد ملاعب فنادق مدينة السادس من أكتوبر.

وجاء قرار كارتيرون بسبب استضافة مقر نادي الزمالك الجمعية العمومية العادية التي ستقام على مدار يومي 26 و27 من شهر يوليو الجاري.

وتم الاتفاق على الموعد خلال اجتماع مجلس القلعة البيضاء، حيث تأتي الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية النادي، وخطة أعمال مجلس إدارة النادي للعام المالي المقبل، وتقرير مجلس الإدارة، وتنص لائحة قلعة ميت عقبة على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي قبل انعقادها بـ15 يومًا.