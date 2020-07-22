شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يشيد بناشئى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي لزمالك، باللاعب ياسين مرعى لاعب فريق 2001 بالنادى، بعد ظهور اللاعب بمستوى جيد في معسكر الفريق المقام في مدينة برج العرب، ضمن استعدادات الفريق لعودة النشاط الرياضى، وخوض منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
ويلعب ياسين مرعى في مركز المساك، وقام كارتيرون، بالاعتماد عليه أيضا في مركز الوسط المدافع حال الحاجة إلى ذلك.
وقام كارتيرون، بتجهيز محمد حسن لاعب وسط الفريق ليكون أحد بدائل طارق حامد إلى جانب ياسين مرعى، بعد قرار منح الفرص لناشئى الفريق الأبيض على فترات خلال المرحلة المقبلة.
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