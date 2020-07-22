شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد 3 ملايين جنيه إسترليني لشراء رمضان صبحي من هيدرسفيلد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد النادي الأهلي 3 ملايين جنيه إسترليني لشراء اللاعب الدولي رمضان صبحي، المعار لصفوف الفريق لنهاية الموسم، من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي. وكان الأهلي قد عرض 2.8 جنيه إسترليني دولار لضم «صبحي» بشكل نهائي، خاصة أن المدير الفني رينيه فايلر يرغب في استمراره، إلا أن مسؤولي هيدرسفيلد قد اشترطوا 7 ملايين جنيه إسترليني من أجل بيع اللاعب. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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