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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فياريال يستهدف صانع ألعاب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020
كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي فياريال مهتم بالتعاقد مع صانع ألعاب ريال مدريد أوسكار رودريغيز، الذي أمضى الموسمين الأخيرين معاراً مع نادي ليغانيس.
وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الغواصات الصفراء على إستعداد لدفع 20 مليون يورو من أجل التعاقد مع صاحب الـ 22 عاماً.
وإرتبط إسم أوسكار بالعديد من النوادي على غرار ميلان، اشبيلية وخيتافي، لكن فياريال يبدو الأكثر جدية في إهتمامه.
وسيكون أوسكار المعوض المباشر للمخضرم سانتي كازورلا بعد إنتقاله إلى نادي السد القطري.
يذكر أن اللاعب كان هداف ليغانيس في الموسم الماضي برصيد 9 أهداف.
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