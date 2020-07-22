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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اندرسون يطالب جماهير ليفربول بعدم الخروج إلى الميادين للاحتفال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020
طالب عمدة نادي ليفربول الانكليزي جو أندرسون من جماهير الفريق بطل الدوري الإنكليزي، بعدم الخروج إلى الميادين للاحتفال، ويستعد الريدز لمواجهة تشيلسي في مباراة ستسبق تتويج الريدز رسميًا بالدوري الإنكليزي الغائب منذ 30 عامًا.
وهناك مخاوف من أن يتجمع المشجعون خارج ملعب أنفيلد لأنهم لا يستطيعون الاستمتاع بلحظة التتويج من المدرجات، وهو ما حذر منه أندي كوك، رئيس شرطة ميرسيسايد.
ونشرت إذاعة TalkSport البريطانية تصريحات اندرسون التي اتت كالاتي: "أنت تعرف أنني أشعر بجماهير ليفربول، لأنني أريد أن أوفر لهم موكبًا يسير في كل طرق المدينة، بنفس الطريقة التي فعلناها العام الماضي بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا، كان لدينا مليون شخص في الشوارع".
وأضاف: "الآن لدينا وباء، أعاد فيروس كورونا إلى المنازل واقع الحياة والموت، وكيف يمكن أن تؤثر الأشياء التي نقوم بها دون أن نعلم خطورتها على الآخرين".
واختتم: "لقد توفى 500 شخص في ليفربول، ولدينا آلاف الأشخاص المصابين بفيروس كوورنا، رسالتي الواضحة للجماهير، أننا نفهم حماسهم وشغفهم بالنادي، ولكن دعونا نتذكر شغفنا للعائلة ومجتمعك ومدينتك، يرجى الاستماع للنصائح حتى لا نندم".
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