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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ادامز: كنت ضد قدوم بيبي إلى الغانرز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020
كشف قائد أرسنال السابق توني أدامز أنه كان ضد قدوم اللاعب نيكولاس بيبي الى استاد الامارات.
وقال أدامز: "كنت ضد قدوم بيبي لأكون صريحًا معك لأننا كان لدينا بوكايو ساكا، لقد حصلنا على إيدي نكيتيا وريس نيلسون وغابرييل مارتينيلي".
وأضاف: "لدينا الكثير من اللاعبين الشباب الذين يحتاجون للعب، لذا شراء بيبي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، اعتقدت أنه كان يمكن استخدامه في أمور مختلفة".
يُذكر أن أرسنال خسر مباراته الأخيرة أمام أستون فيلا بهدف مقابل لا شيء.
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