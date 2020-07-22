ادامز: كنت ضد قدوم بيبي إلى الغانرز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

كشف قائد ​أرسنال​ السابق توني أدامز أنه كان ضد قدوم اللاعب نيكولاس بيبي الى استاد الامارات.

وقال أدامز: "كنت ضد قدوم بيبي لأكون صريحًا معك لأننا كان لدينا بوكايو ساكا، لقد حصلنا على إيدي نكيتيا وريس نيلسون وغابرييل مارتينيلي".

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وأضاف: "لدينا الكثير من اللاعبين الشباب الذين يحتاجون للعب، لذا شراء بيبي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، اعتقدت أنه كان يمكن استخدامه في أمور مختلفة".

يُذكر أن أرسنال خسر مباراته الأخيرة أمام أستون فيلا بهدف مقابل لا شيء.