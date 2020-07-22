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زيدان يرغب في تعزيز صفوفه بصفقة عربية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

كشف تقرير صحافي فرنسي، أن مدرب ، زين الدين زيدان، يفكر في تعزيز صفوف الفريق "الملكي" بصفقة عربية هذا الصيف. بعد أن قضى موسمين رائعين في بروسيا دورتموند، قرر ريال مدريد بيع أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان، مقابل رسوم نقل قدره 40 مليون يورو. ويعتمد زيدان على داني كارفاخال في مركز الظهير الأيمن بشكل أساسي، لذلك فضل حكيمي التوجه إلى إيطاليا من أجل الحصول على دقائق لعب منتظمة، ومع ذلك سيجبر هذا النقل زيدان على إيجاد ظهير أيمن جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسيكون لدى الفرنسي بالفعل فكرة دقيقة. وبحسب موقع لو10 سبورت الفرنسي، ينظر زيدان إلى الدوري الفرنسي لإيجاد بديل لداني كارفاخال، وسيطلب مدرب ريال مدريد من إدارة ناديه التعاقد مع يوسف عطال خلال فترة الانتقالات الصيفية. اللاعب الجزائري الدولي البالغ من العمر 24 عاماً، لديه عقد مع نيس حتى عام 2023، ويتوقع له الكثيرين بمستقبل عظيم، وقد لفت نظر زيدان بسبب جودته في مركز الظهير الأيمن. وكان يوسف عطال على رادار بروسيا دورتموند الألماني، ولكن وصول توماس مونييه من باريس سان جيرمان سيبدد وصول اللاعب الجزائري لملعب سيغنال إيدونا بارك.


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