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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساني يستعد للمشاركة في تدريبات بايرن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020
يستعد لاعب كرة القدم الألماني الدولي ليروي ساني لخوض أول تدريباته مع فريقه الجديد بايرن ميونخ الألماني كما يبدو مفعماً بالتوقعات الهائلة مع عدم تشكيل الكثير من الضغوط على نفسه. وخاض ساني تدريبات منفردة منذ انضمامه إلى بايرن قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث كان الفريق بأكمله في عطلة قبل بدء استعداداته لاستئناف مسيرته في بطولة دوري أبطال أوروبا التي تستأنف فعالياتها في أغسطس (آب) المقبل. وكان بإمكان ساني (24 عاماً) البقاء في مانشستر سيتي لحين استكمال مسيرته مع الفريق في دوري الأبطال لاسيما وأنه لا يستطيع المشاركة مع بايرن فيما تبقى من البطولة التي تستأنف نشاطها الشهر المقبل بعد فترة توقف لعدة شهور بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد. ولكن اللاعب قال في مقابلة نشرتها مجلة شبورت بيلد الألمانية اليوم الأربعاء، إنه اختار الانضمام لبايرن مبكراً بقدر الإمكان للتأقلم سريعاً مع الأجواء الجديدة التي سيلعب فيها. وقال ساني: "أريد الوصول (للياقتي) وأجد مكاناً للبقاء والاستعداد للفصل الجديد من مسيرتي الكروية ثم أنطلق".
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