فرونتال يعزز صدارته للدوري الياباني وحامل اللقب يستعيد اتزانه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

مضيفه أويتا ترينيتا 3/صفر وتعادل ساجان توسو مع شيميز إس بالس 1/1 وكونسادول سابورو مع إف سي طوكيو بنفس النتيجة وسيريزو أوساكا مع فيسيل كوبي سلبيا.



وقلب فرونتال تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلى فوز ثمين 3 / 2 على مضيفه فيجالتا سينداي ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي مقابل التعادل في أول مباراة له بالموسم.

وتجمد رصيد سينداي عند ست نقاط في المركز الثالث عشر بعدما مني بالهزيمة الثاني مقابل تعادلين في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم.

وأنهى سينداي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما شون ناجاساوا وريوهي ميتشيبوتشي في الدقيقتين 30 و38 .

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ورد فرونتال بقوة في الشوط الثاني من خلال ثلاثة أهداف سجلها يو كوباياشي في الدقيقتين 58 و68 وميكي ياماني في الدقيقة 59 .

وحقق شونان بيلمير الفوز الأول له في المسابقة هذا الموسم بالتغلب على كاشيما أنتلرز بهدف نظيف سجله ناوكي إيشيهارا في الدقيقة 66 ليرفع رصيده إلى أربع نقاط ويتقدم للمركز الخامس عشر فيما تجمد رصيد أنتلرز عند ثلاث نقاط وتراجع للمركز السابع عشر قبل الأخير.

واستعاد يوكوهاما إف مارينوس حامل اللقب اتزانه بعد هزيمتين متتاليتين وحقق فوزا كبيرا على جاره يوكوهاما إف سي برباعية نظيفة سجلها ماسكازو تاشيرو لاعف يوكوهاما إف سي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 31 وماركوس جونيور وكايتا إندو وإدجار جونيور في الدقائق 56 و65 و73 .

ورفع مارينوس رصيده إلى سبع نقاط في المركز الحادي عشر وتجمد رصيد جاره عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر.

وفاز جامبا أوساكا على سانفريتشي هيروشيما بهدف نظيف سجله جينتا ميورا في الدقيقة 41 ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث مناصفة مع إف سي طوكيو وتجمد رصيد سانفريتشي عند سبع نقاط في المركز العاشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وهي الثالثة مقابل تعادل واحد في آخر أربع مباريات خاضها بالبطولة.