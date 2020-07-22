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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاكازيت: هذا الموسم كان الأصعب لي في ارسنال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020
كشف اللاعب الفرنسي ألكسندر لاكازيت أن الموسم الحالي كان أصعب موسم له في أرسنال، وشعر في بعض الأحيان "بالتعاسة" من خلال الجلوس على مقاعد البدلاء.
وقال لاكازيت: "نعم كان أصعب موسم لي في أرسنال. استمرت إصابة الكاحل لفترة أطول مما كنت أتوقعه وأثرت عليّ. بعد ذلك، مررت بهذه الفترة دون تسجيل الأهداف، لذلك بالتأكيد لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لي، لكنني ما زلت أتعلم الكثير هذا الموسم، لأنه لم يكن عقليًا سهلاً".
وأضاف: "سوف تخدمني الصعوبات هذا الموسم بشكل جيد في المستقبل. بالتأكيد، ليس من الجيد أن تكون على مقاعد البدلاء. في حياتي، كان لدي لحظات كانت أكثر تعقيدًا ولم أشك في نفسي".
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