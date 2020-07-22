شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر يونايتد يريد نجم آخر من البرتغال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020 أفادت صحيفة ديلي إكسبريس أن نادي ​مانشستر يونايتد​ الإنكليزي مهتم بالتعاقد مع نجم نادي ​سبورتينغ لشبونة​ الشاب ​نونو مينديز​ Nuno Mendes في الفترة المقبلة. Advertisements وأفادت الصحيفة أن إدارة الشياطين الحمر ترى في صاحب الـ 18 عاماً الإضافة المثالية على مركز الظهير الأيسر في الموسم المقبل. ويمتلك مينديز بند جزائي في عقده بقيمة 45 مليون يورو، الأمر الذي قد يصعب المهمة على النادي الإنكليزي. ويأمل النادي أن يستغل علاقته المميزة بنظيره البرتغالي بغية إتمام الصفقة دون مشاكل أو تعقيدات.

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