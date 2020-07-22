شكرا لقرائتكم "كاف" يتغزل في دور محمد الشناوى في إبقاء المارد الأحمر بدورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغزل الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقى "كاف"، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، في محمد الشناوى حارس النادى الأهلى، ودوره الكبير في إبقاء المارد الأحمر، بدورى أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي، ووصوله إلى دور نصف النهائي، بفضل المستويات الرائعة التي قدمها مع الفريق هذا الموسم.

وقال حساب الكاف، قائلا:"قفاز الأهلى الذهبى، رحلة الأهلى مستمرة، في دورى أبطال أفريقيا، حتى الأن، بفضل محمد الشناوى".

واستعرض حساب الاتحاد الإفريقى، فيديو يضم أفضل تصديات محمد الشناوى حارس الأهلى، خلال الموسم الحالي بدورى أبطال أفريقيا.

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وكان الأهلى، قد نجح في التأهل إلى نصف نهائي دورى ابطال أفريقيا، على حساب فريق صن داونز الجنوب أفريقى، في ربع النهائي، بنتيجة 3 – 1، في مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

ويستعد المارد الأحمر، لمواجهة فريق الوداد المغربى، في نصف نهائي دورى الأبطال، خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويلعب الزمالك، مع نظيره فريق الرجاء المغربى، في المواجهة الثانية من دورى أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقى، قد أعلن عن إستنئاف الموسم الحالي من دورى أبطال أفريقيا، خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.