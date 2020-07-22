شكرا لقرائتكم حسم اختيار استاد القاهرة ملعبا لمباريات الأهلى والزمالك فى بطولة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر أن يكون ستاد القاهرة الدولى، الملعب المستضيف لمباريات الأهلى والزمالك فى بطولة الدورى الممتاز، المقرر استئنافها يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، بعد فترة كبيرة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا، حيث ستكون المباريات التى سيكون القطبين أصحاب الأرض بها على ستاد القاهرة الدولى وذلك فى بطولة الدورى.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك القادمة التى تم تحديدها كالتالى:

الزمالك × المصرى في "ستاد برج العرب" في تمام الثامنة من مساء يوم 6 أغسطس المقبل بالجولة الـ14.

الزمالك × الاتحاد السكندرى في "ستاد برج العرب" في تمام التاسعة من مساء يوم 10 أغسطس المقبل في الجولة الـ18.

الزمالك × مصر للمقاصة في "ستاد القاهرة الدولى" في تمام الثامنة من مساء يوم 15 أغسطس المقبل في الجولة الـ19.

الزمالك × نادي مصر في ستاد الكلية الحربية في تمام التاسعة من مساء يوم 18 أغسطس المقبل في الجولة الـ20.

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الزمالك × الأهلى في ستاد القاهرة الدولي فى تمام التاسعة من مساء يوم 22 أغسطس المقبل في الجولة الـ21.

فيما جاءت مواجهات الأهلى فى الأسابيع الخمسة التى تم الإعلان عنها كالتالى:

الأهلي × إنبي .. 9 اغسطس .. ستاد القاهرة .. 9 مساءً

الأهلي × الانتاج .. 14 أغسطس .. ستاد السلام .. 9 مساءً

الأهلي × اسوان .. 17 اغسطس .. ستاد القاهرة .. 9 مساءً

الأهلي × الزمالك .. 22 اغسطس .. ستاد القاهرة .. 9 مساءً

الاهلي × الجونة .. 26 اغسطس .. ستاد القاهرة .. 9 مساءً