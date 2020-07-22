شكرا لقرائتكم مواعيد وملاعب مباريات الزمالك بالدوري بعد إعلانها رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت ادارة المسابقات باتحاد الكرة عن جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا.

وجاء جدول مباريات الزمالك كالتالي:



مواعيد وملاعب مباريات الزمالك بعد اعلان جدول الدوري

الزمالك والمصري 6 أغسطس على ملعب برج العرب

الزمالك والاتحاد 10 أغسطس على ملعب برج العرب

الزمالك والمقاصة 15 أغسطس على استاد القاهرة

الزمالك ونادي مصر 18 أغسطس على استاد الكلية الحربية

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الزمالك والأهلي 22 أغسطس على استاد القاهرة الدولي

الزمالك والمقاولون 27 أغسطس على استاد السلام

جاء ذلك في أعقاب ورورد الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.

وبالنسبة لطلبي ناديي المصري وطنطا بتغيير ملعبيهما، وهما الطلبان اللذان أعلنا عنهما بعد الحصول على موافقة الأمن على ملعبيهما السابقين.. قال المهندس حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد أنه سينظر في الطلبين في وقت لاحق بعد مخاطبة الجهات الأمنية مجددا، وذلك حتى لا يتم تعطيل إعلان جدول المباريات.

وكان نادي طنطا قد أرسل طلبا رسميا بذلك، فيما اكتفى مسئولو المصري بطلب ذلك شفاهة حتى الآن.

أضاف حسام الزناتي أن ما تم إعلانه اليوم يتعلق بالمباريات التي ستقام خلال شهر أغسطس، فيما يعلن جدول بقية المباريات على ضوء ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي من مواعيد لمباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية.