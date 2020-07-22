شكرا لقرائتكم أحمد بلال : عدم إلتزام اللاعبين سبب تفشى فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد بلال نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أن عدم إلتزام اللاعبين بتوخى الحذر و تطبيق الإجراءات الوقائية خلال التدريبات و المعسكرات ، هو سبب ظهور حالات عديدة للإصابة بفيروس كورونا فى الأندية المصرية .

و أكد أحمد بلال فى تصريح لـ اليوم السابع أنه لا يرى أن الخطأ عند الأندية فى تطبيق الإجراءات الإحترازية أو الأكواد الخاصة بعودة النشاط بل الأزمة فى اللاعبين أنفسهم ، وعدم إلتزامهم بتطبيق الإشتراطات الطبية بصورة صحيحة.

وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى إيقاف تدريبات ناديه لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا السادسة التى يجريها الجمعة المقبل بالإضافة لإلغاء المباريات الودية للفريق بسبب تعرض 18 فردا بالفريق للإصابة بفيروس كورونا، وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه حال استمرار إصابات لاعبي الإنتاج الحربي بهذا العدد الكبير من إصابات كورونا فقد يتم تأجيل أولى مبارياته فى الجولة الـ18 للدورى، والتى ستنطلق يوم 13 أو 14 أغسطس المقبل عقب انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها 12 و13 من نفس الشهر.

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وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن الحالات المصابة بفيروس كورونا بالإنتاج تحتاج لراحة سلبية بين 10 إلى 15 يوما بدون تدريب مما يؤثر على لياقتهم وبالتالى سنتابع الموقف عقب إجراء المسحة المقبلة، وبعدها سيتم تحديد الموقف النهائي لمباريات فريق الإنتاج فى الدوري، خاصة أن أول مباراة لهم ستكون يوم 13 أو 14 أغسطس.

واستقر اتحاد الكرة على استئناف مباريات الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 – 2020 يوم 6 أغسطس بمباراة الزمالك أمام المصري ثم الأهلي أمام إنبي يوم 7 أغسطس، على أن يلعب الزمالك مباراته الثانية من المؤجلات أمام الاتحاد السكندري يوم 10 أغسطس.