شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: الدورى فى موعده 6 أغسطس ولا نية للتأجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه لا صحة لتأجيل موعد إستئناف بطولة الدوري الممتاز حتى الآن بسبب إنتشار فيروس كورونا بين عدد من الأندية مؤخراً وعلى رأسهم الإنتاج الحربي بـ15 إصابة.

تابع مسئولو الجبلاية لـ " الخليج 365" أن استئناف الدوري في موعده المحدد مسبقاً وهو يوم 6 أغسطس المقبل وننتظر رد الأمن على جدول المباريات من أجل إرساله للأندية.

سيطرت حالة من القلق على الأندية المصرية فى الساعات الأخيرة بسبب التزايد الملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والذى كشف عن توسع دائرة الإصابة بالوباء العالمى، بعد تهاون بعض الفرق فى تطبيق الإجراءات الاحترازية عقب دخولها فى معسكرات إعداد تمهيداً لاستئناف الموسم الجارى المقرر عودته يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف استمرت لـ 147 يوماً منذ مارس الماضي.

من جانبه، أكد محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أنه ليس هناك نية لتأجيل مسابقة الدورى أو إلغاء البطولة بسبب تزايد حالات الإصابة بكورونا، وقال سلطان، "الدورى سيعود والحالات المصابة سيتم عزلها، كلنا حريصون على سلامة الجميع لكن ليس هناك نية لتأجيل انطلاق المسابقة أو إلغائها، وإنما هناك توجه لتشديد الإجراءات الاحترازية فى الفترة المقبلة لتخفيض أعداد الإصابات بين أندية الدورى بعد واقعة الإنتاج الحربى".

خريطة كورونا توسعت دائرتها على الأندية المصرية لتضم الآتى:

ـ الإنتاج الحربى: 18 حالة

ـ سموحة: حالتان

ـ المقاولون: حالة لعامل وتم عزله

ـ أسوان: حالتان وتم شفاؤهما

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ـ الإسماعيلى: 6 حالات

ـ طلائع الجيش: حالتان

ـ الإسماعيلي: 5 حالات وتم شفاء حالتين

ـ الزمالك: 5 حالات تم شفاؤهم

ـ وادى دجلة: 4 حالات وتم شفاء حالة واحدة

ـ الاتحاد السكندرى: حالتان تم شفاؤهما

ـ طنطا: 7 حالات

ـ حرس الحدود: 4 حالات

ـ المصري: حالة واحدة

ـ الأهلي، نادى مصر، إنبي، مصر المقاصة، بيراميدز: لا يوجد.