شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد 22 أغسطس موعدا لقمة الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم 22 أغسطس موعدا لقمة الأهلي والزمالك في الأسبوع 21 من الدوري الممتاز هذا الموسم، على أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء.

وأعلنت ادارة جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك في أعقاب ورورد الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.

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وبالنسبة لطلبي ناديي المصري وطنطا بتغيير ملعبيهما، وهما الطلبان اللذان أعلنا عنهما بعد الحصول على موافقة الأمن على ملعبيهما السابقين.. قال المهندس حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد أنه سينظر في الطلبين في وقت لاحق بعد مخاطبة الجهات الأمنية مجددا، وذلك حتى لا يتم تعطيل إعلان جدول المباريات.

وكان نادي طنطا قد أرسل طلبا رسميا بذلك، فيما اكتفى مسئولو المصري بطلب ذلك شفاهة حتى الآن.

أضاف حسام الزناتي أن ما تم إعلانه اليوم يتعلق بالمباريات التي ستقام خلال شهر أغسطس، فيما يعلن جدول بقية المباريات على ضوء ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي من مواعيد لمباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية.