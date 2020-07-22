شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك : دونجا يدفع غرامة الشناوى فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترح أحمد عيد عبد الملك ، نجم الزمالك السابق، أن يكون اللاعب عماد نبيل دونجا، لاعب وسط بيراميدز المدافع بديلا لغرامة أحمد الشناوى المفروضة عليه من اتحاد كرة القدم المصري .

ونشر عبد الملك تغريدة عبر حسابه على موقع اتلدونيات القصيرة توتير كتب فيها : "انا شايف الزمالك يكمل علي ال ٨ مليون بتوع الشناوي ونخلص في دونجا وخير البر عاجله ".

أصدر اتحاد الكرة، حكمه لصالح نادى الزمالك في القضية المقدمة ضد أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأبيض وبيراميدز الحالي، حيث ألزمت لجنة شئون اللاعبين بالجبلاية، الحارس برد مبلغ قدره 8 مليون جنيه إلى نادى الزمالك مع إيقافه لحين سداد تلك القيمة المالية. وتقدم مسئولو الزمالك بشكوى ضد الشناوى، بسبب تلك الأموال التي حصل عليها قبل انتقاله إلى بيراميدز، حيث طالبت الإدارة البيضاء، الحارس، بردها لكونها مقدم تعاقده الجديد. وينفرد "الخليج 365، بنشر صورة ضوئية من الحكم الذى صدر لصالح قلعة ميت عقبة من جانب لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

صورة الحكم ضد أحمد الشناوى

خطاب صورة الحكم ضد أحمد الشناوى وشارك الحارس صاحب الـ 29 عامًا، فى 1260 دقيقة فقط مع فريقه فى الموسم الحالى، فى بطولة الدورى والكونفدرالية وكأس مصر حيث جاءت مشاركاته فى الكونفدرالية الأفريقية شارك الشناوى فى 7 مباريات بواقع 630 دقيقة، وجلس على مقاعد البدلاء فى 5، واستقبلت شباكه فى المباريات السبع 4 أهداف، وخرج بثلاث مواجهات "كلين شيت" بشباك نظيفة، وحصل على بطاقة صفراء واحدة. Advertisements فى بطولة الدورى المصرى، شارك أحمد الشناوى فى 6 مباريات بواقع 540 دقيقة، واستقبلت شباكه فى المباريات الست 8 أهداف، وخرج بشباك نظيفة فى مواجهتين فقط، وحصل على بطاقة صفراء واحدة. وفى بطولة كأس مصر، شارك الشناوى مع بيراميدز فى مباراة واحدة بواقع 90 دقيقة، استقبلت شباكه هدف فى تلك المباراة، أمام نجوم إف سى، وانتهى اللقاء بفوز بيراميدز بنتيجة 6/1. ويبحث بيراميدز تخفيض القيمة المالية لعقد الشناوى حيث في حالة عدم النجاح في تسويقه خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن تم التعاقد مع شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى، ستلجئ إدارة الفريق السماوى لتمديد وتعديل تعاقد اللاعب على طريقة عمر جابر وعلى جبر لاعبى الفريق اللذين تم تجديد وتعديل عقودهما من الناحية المادية، نظرًا لكونهما من أصحاب العقود الضخمة من الناحية المادية، وأصبح كل منهما مرتبطًا ببيراميدز حتى 2024 بدلاً من 2022، وترى إدارة الكرة بنادى بيراميدز أن الحل الوحيد لتخفيض تلك العقود هو التمديد لأصحابها مثلما حدث مع عمر جابر وعلى جبر، بتعديل القيمة المادية لهما فى العقد وتخفيضها، وهو ذاته السيناريو الذى من المنتظر أن يطبق على الشناوى

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