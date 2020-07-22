شكرا لقرائتكم سلبية مسحة كورونا لبيراميدز قبل مواجهة الزمالك الودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادي بيراميدز تأكيدا من اتحاد الكرة بشأن سلبية نتيجة المسحة الطبية التي أجراها اللاعبون والجهاز الفني للكشف المبكر عن فيروس كورونا قبل مواجهة الزمالك الودية ضمن خريطة الإجراءات الاحترازية التي يتخذها النادي، فى إطار خطة الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك في الخامسة من مساء غدًا الخميس، على استاد برج العرب الرئيسي في ثاني مباريات الفريق الودية استعدادا لاستئناف الدوري والمحدد عودته يوم 6 أغسطس المقبل.

وسبق لبيراميدز أن خاض وديته الأولى بالقاهرة أمام المقاصة وانتهت بالتعادل 2/2 فيما سيخوض ودية ثالثة بمعسكره المقام حاليا بالإسكندرية يوم 29 يوليو الجاري أمام المصري بملعب برج العرب الفرعي.

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وشدد مسئولو نادى بيراميدز على لاعبى الفريق والجهاز الفنى، على ضرورة الالتزام بصرامة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، خاصة بعد حالة القلق الشديد التى اجتاحت برج العرب بالإسكندرية، عقب ظهور عدد من الحالات المصابة بالفيروس وسط الفرق التى تُقيم معسكرات إعدادها هناك.

وتسود حالة من القلق داخل معسكرات الفرق المتواجدة فى برج العرب بالإسكندرية، بعد ظهور العديد من الحالات، أبرزهم عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، ومحمد كوفى مدافع سموحة، وعامل المهمات فى المصرى البورسعيدى والذى خالط معظم لاعبى الفريق والجهاز الفنى.

وأعلن نادى الزمالك إلغاء مباراة الفريق الودية امام طلائع الجيش التي كان من المقرر ان تقام اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي إن قرار الإلغاء جاء بعدما تلقى أحمد زاهر المدير الإدارى للفريق مكالمة هاتفية من العميد أحمد المهدى مدير الكرة بالنادى والذى أبلغه فيها بإصابة عمرو جمال لاعب الطلائع بفيروس كورونا، ونظرا للخوف من مخالطة زملائه في النادي وحرصًا علي سلامة لاعبي الزمالك فقد تقرر الغاء المباراة.