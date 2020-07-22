شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم : سلبية المسحة الخامسة للاعبى الاتحاد السكندرى ضد كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد إبراهيم مدرب الإتحاد السكندرى أن المسحة الطبية الخامسة التى أجريت للاعبى الإتحاد جاءت سلبية فى إطار التدابير الإحترازية والوقائية التى تقوم بها الأندية للوقاية من وباء كورونا المستجد بعد فترة توقف للمسابقة دامت لمدة ثلاثة شهور بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العام الحالى وأدت لإيقاف النشاط الكروى .

وأضاف محمد إبراهيم فى تصريحات إذاعية أن الأزمة الحقيقية التى تواجه الإتحاد السكندرى هى تأخر وصول اللاعبين الاجانب من بلادهم حتى الآن وهو ما يسبب أزمة كبيرة للجهاز الفنى للفريق بقيادة طلعت يوسف الذى كان يعول كثيرا على عدد كبير منهم على رأسهم الإيفوارى رزاق سيسيه والاوغندى إيمانويل أكوى والسورى عمر الميدانى .

كان الإتحاد السكندرى خاض أولى مبارياته الودية بالأمس أمام طنطا وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ، ويستعد للمباراة الثانية التى من المقرر أن تكون الأسبوع المقبل .

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أكد طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى رضاه التام عن التعادل بهدف لمثله في المباراة الودية التى خاضها فريقه أمام طنطا ، حيث تقدم الاتحاد بهدف أنتهى به الشوط الاول قبل أن يتعادل ابناء السيد البدوى فى الشوط الثانى لينتهى اللقاء بهدف لكل فريق.

وأوضح طلعت يوسف أن نتيجة التعادل مقنعة فى ظل الظروف الصعبه والغيابات المؤثره للفريق وخاصه أنها المباراه الاولى لزعيم الثغر خلال توقف الدوري وحاول الجهاز الفني للفريق تعويض غياب المهاجمين بالدفع بعناصر خط الوسط وبناء الهجمات ولكن تاثر الفريق ، وقال طلعت يوسف أن خالد قمر غاب عن اللقاء بسبب تعرضة للإصابة بشد بسيط وفضّل الجهاز الفنى عدم الدفع به لعدم تفاقم الاصابه وأوضح أن الاداء سيتحسن خلال المرحله المقبله مع عوده اللاعبين الى فورمه المباريات .

وانتهت مباراة طنطا مع نظيره الاتحاد السكندري التى أقيمت مساء الثلاثاء بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما بمقر النادى السكندرى فى سموحة ضمن استعدادات الفريقين لعودة مباريات بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم المقرر لها 6 أغسطيس المقبل، وظهر لاعبى الاتحاد السكندرى بشكل جيد في الشوط الأول وتمكنوا من التقدم عن طريق أحمد حجي في الدقيقة الـ17 لكن في الشوط الثاني ظهر فريق طنطا بشكل مختلف تمامًا عن الشوط الأول، واستطاع تسجيل هدف التعادل عن طريق محمود أسعد فى الدقيقة 76 من كرة عرضية.