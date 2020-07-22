شكرا لقرائتكم تشديد الإجراءات الاحترازية فى بيراميدز بعد ظهور إصابات للأندية برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد مسئولو نادى بيراميدز على لاعبى الفريق الكروى الأول والجهاز الفنى بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، على ضرورة الإلتزام بصرامه بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيرس كورونا، خاصة بعد حالة القلق الشديد التى اجتاحت برج العرب بالإسكندرية، عقب ظهور عدد من الحالات المصابة بالفيرس وسط الفرق التى تُقيم معسكرات إعدادها هناك، فى إطار خطة الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

وحذر مسئولو بيراميدز اللاعبين من التعامل مع زملائهم بالفرق الأخرى، خاصة وإن بيراميدز يتواجد فى نفس فندق إقامة الزمالك، وينتظر كل منهما نتيجة المسحة التى خضعوا لها للتأكد من عدم إصابة أى منهما بكورونا، خاصة بعد مخالطة لاعبو الفارس الأبيض لمحمد كوفى مدافع سموحة الذى أعلن إصابته أمس.

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وأصبح مصير المباراة الودية بين الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها غدًا، الخميس، فى برج العرب معلقاً على نتائج المسحات الطبية للكشف عن فيرس كورونا، والتى من المنتظر أن تظهر اليوم، الأربعاء، حيث كان اتحاد الكرة اشترط أن يخضع لاعبو الفريقين اللذان سيخوضان مواجهة ودية لإجراء مسحة طبية قبل إقامة المباراة وكذلك طاقم الحكام، للتأكد من عدم إصابة أى منهما بفيروس كورونا.

وتسود حالة من القلق داخل معسكرات الفرق المتواجدة فى برج العرب بالإسكندرية، بعد ظهور العديد من الحالات، أبرزهم عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، ومحمد كوفى مدافع سموحة، وعامل المهمات فى المصرى البورسعيدى والذى خالط معظم لاعبى الفريق والجهاز الفنى.

وأعلن نادى الزمالك إلغاء مباراة الفريق الودية امام طلائع الجيش التي كان من المقرر ان تقام اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي إن قرار الإلغاء جاء بعدما تلقى أحمد زاهر المدير الإدارى للفريق مكالمة هاتفية من العميد أحمد المهدى مدير الكرة بالنادى والذى أبلغه فيها بإصابة عمرو جمال لاعب الطلائع بفيروس كورونا، ونظرا للخوف من مخالطة زملائه في النادي وحرصًا علي سلامة لاعبي الزمالك فقد تقرر الغاء المباراة.