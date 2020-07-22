شكرا لقرائتكم كروس يتفهم انتقادات شورله لعالم كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني ومنتخب ألمانيا تفهمه للانتقادات التي وجهها مواطنه أندري شورله المعتزل مؤخراً إلى العمل في مجال كرة القدم.

وقال كروس يوم الأربعاء في بث صوتي مع شقيقه إن تصريحات شورله حول اللاعبين وأنه غير مسموح لهم بإظهار أي ضعف وأن هذا مرفوض تماما في مجال كرة القدم "صحيحة 100 بالمئة.

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وأدلى شورله بهذه التصريحات في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية قبل أيام عندما أعلن خلال هذه المقابلة اعتزاله اللعب، بعدما كشف نادي دورتموند أن اللاعب لن يمدد عقده.

وكان شورله وكروس فازا مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل علما أن شورله مرر إلى زميله ماريو غوتزه الكرة التي سجل منها هدف الفوز الثمين 1 - صفر على نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية للبطولة.

وقال كروس: أحببت اللعب مع شورله كثيرا وحققنا نجاحا جيدا. ولكن كان هناك دائما شعور بأنه شخص ربما ليس لديه أكبر ثقة بالنفس. وأضاف: أعتقد أيضا أنه لم تعد هناك قدرة مطلقة على الانتقاد هذه الأيام. بمجرد أن يخرج أحدهم عن الخط ويفصح بأي انتقادات ويتحدث بصراحة وأمانة، تكون أنت من ينتهي به الأمر بمشاكل.