شكرا لقرائتكم "الوسائل السعودية" تفوز بعقد استثمار ملعب جامعة الملك سعود 10 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع بدران العمر رئيس جامعة الملك سعود يوم الأربعاء عقد استثمار وتطوير ملعب الجامعة مع شركة الوسائل السعودية لمدة 10 أعوام.

وفازت شركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان بمزايدة ملعب جامعة الملك سعود بعد تقديمها العرض الأعلى سعراً. وأوضح محمد الخريجي رئيس مجلس إدارتها أن هذه الخطوة تعتبر إحدى ركائز استراتيجية الشركة، إذ إن القطاع الرياضي يحظى بدعم حكومي أثمر عن قفزات كبيرة في هذا المجال من خلال تنظيم العديد من البطولات والفعاليات الرياضية العالمية التي وجدت متابعة على الصعيدين المحلي والدولي، مشيراً إلى أن الشركة تعمل لعمل مرحلة استثنائية تحاكي أفضل تجارب الملاعب العالمية.

وكانت شركة صلة الرياضية قد استأجرت الملعب عام 2017 ولمدة 3 أعوام، ولعب عليه الهلال مبارياته منذ مطلع 2018.