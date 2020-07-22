تقرير.. 3 احتمالات ترسم مستقبل أزارو بعد رحلة الـ499 دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصبح مستقبل المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب فريق الأهلي والمعار لصفوف الاتفاق السعودي، غامضًا خاصة بعد وصوله إلى طريق مسدود بجانب إدارة "فارس الدهناء" لعدم اتفاق الطرفين من الناحية المادية.

أزارو رحل عن الأهلي في فترة الميركاتو الشتوي الأخير متجهًا إلى فريق الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة لمدة ستة شهور، خاض من خلالها المهاجم المغربي سبع مباريات في مسابقة الدوري بواقع 499 دقيقة سجل من خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدف وحيد.

- ماذا حدث؟:

خلال الفترة القليلة الماضية وتحديدًا عقب توقف مسابقة الدوري السعودي تردد عن وجود رغبة من جانب صفوف نادي الاتفاق للحصول على خدمات أزارو بصورة نهائية بحسب تقارير سعودية، وهذا أيضًا ما أكده مصدر بداخل النادي السعودي في تصريحات لـ"الخليج 365".

المصدر أوضح :"وقت تفعيل بند الشراء طلب اللاعب مليون ونصف المليون دولار في الموسم، وقبل رحيله بيومين طلب الحصول على مستحقاته بصورة كاملة بجانب شهرين مقدم لكي يستمر في الإعارة".

هذه الطلبات المادية من جانب اللاعب لم ترض مسئولي جانب الاتفاق، حيث قال خالد ناصر أمين عاد نادي الاتفاق في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"لم نصل لاي اتفاق مع ازارو، كان هناك حرص على تجديد الاعارة لكن لم يكن هناك اي نجاح في التفاوض مع اللاعب، وبالتالي هو الآن يعود للأهلي".

وأضاف "علاقتنا مع وليد أزارو وصلت لطريق مسدود بسبب المغالاة في طلباته المالية".

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وأكمل "وليد ازارو قد لا يلعب لأي نادي سعودي خلال المرحلة المقبلة بناء على لائحة الاتحاد السعودي الخاصة باللاعبين الذين لن يقوموا بتمديد فترات الإعارة والعقود بعد أزمة كورونا".

- أزارو و3 احتمالات:

بعدما حسم نادي الاتفاق موقفه بشأن وليد أزارو أصبح الأخير أمام عدة احتمالات بشأن مستقبله، حيث كشف مصدر لـ"يلا كورة"، أن علاقة اللاعب مع الأهلي مازالت غير واضحة ولم يتم الاستقرار على موقفه بعد نهاية إعارته.

وهنا سيكون الاحتمال الأول أمام الأهلي وأزارو هو عرض اللاعب للبيع والسبب من ذلك أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لم يبد أي رغبة في إعادة اللاعب مرة أخرى خاصة بعد وجود خلاف بين الطرفين قبل رحيل المهاجم المغربي لصفوف الاتفاق.

لكن هناك مشكلة ستقف أمام الأهلي الأولى وهو السعر الذي يطلبه النادي الأحمر لبيع صاحب الـ25 عامًا، حيث كشفت تقارير صحفية مغربية أن إدارة القلعة الحمراء تطلب ثلاثة ملايين دولار مقابل السماح ببيع أزارو.

أما المشكلة الثانية، وهو الراتب الضخم الذي سيطلبه اللاعب وهذا ما أدى على سبيل المثال إلى فشل اتفاقه مع إدارة الاتفاق بعدما طلب مليون ونصف دولار كراتب سنوي.

الاحتمال الثاني أمام الأهلي وهو عرض اللاعب للإعارة مثلما حدث مع تجربة الاتفاق، هذا السيناريو قد يكون الأقرب بعدما أبدت عدة أندية رغبتها في التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة مثل نادي الشباب السعودي والوصل الإماراتي بحسب ما كشفته تقارير صحفية سعودية في وقت سابق.

أما الاحتمال الثالث وهو أن يستمر المغربي مع الأهلي وهنا ستطلب الإدارة الحصول على موافقة السويسري فايلر في إعادة اللاعب، إلا أن المؤشرات تدل على صعوبة إتمام هذه الفكرة نظرًا لعدم وجود رغبة من فايلر، بجانب وجود هدف لتعزيز الهجوم عن طريق التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي والذي يُعد أحد مطالب فايلر للإدارة الحمراء.