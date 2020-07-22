مصطفى عبده يعلن عبر الخليج 365 انضمامه لقناة الأهلي عبر "المجري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن

كشف مصطفي عبده نجم الأهلي الأسبق عن توقيعه عقود رسمية مع إدارة قناة النادي لتقديم برنامج أسبوعي كل يوم جمعة باسم " المجري".

وقال مصطفي عبده في تصريحات لمصراوي:" كنت حريص على عدم الإعلان في الفترة الأخيرة إلا بعد توقيع العقود والاتفاق علي كل شئ ".

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وأضاف:" البرنامج سيذاع كل يوم جمعة في السهرة وأتمني أن أقدم شىء جيد لجمهور الأهلي الغفيرة والمحبة لناديها".

وكان مصطفى عبده قد قال من خلال تصريحات ليلا كورة في وقتٍ سابق إن إدارة قناة الأهلي لم تتواصل معه مضيفًا أن الأمر قد يحدث خلال أيام (طالع من هنا)

وعبر عبده عن سعادته بالعمل في قناة الأهلي مؤكدُا أنها شرف لأي شخص.