مصدر يوضح لمصراوي.. هل يعود أحمد ياسر ريان للأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر داخل لجنة التخطيط بقطاع الكرة في النادي الأهلي، أن اللجنة عرضت على السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر، عودة المهاجم الشاب أحمد ياسر ريان في الموسم الجديد.

وقال المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم الأربعاء، إن فايلر طلب تأجيل عودة ريان لحين تحديد أولوياته، خاصة أن هناك متسع من الموقع لترتيب كافة كل الأمور المتعلقة بمستقبل الفريق.

وأضاف المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - أن لجنة التخطيط أشادت بالمستوى الذي ظهر عليه أحمد ياسر ريان خلال فترة إعارته في صفوف الجونة.

Advertisements

ونوّه المصدر، أن فايلر لم يعترض على رغبة لجنة التخطيط حول إعادة اللاعب، إلا أنه طالب بتأجيل حسم مصير ريان من العودة مرة أخرى.

وكان ريان انتقل إلى صفوف الجونة منذ انتقالات يناير 2019 على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر قبل أن تتجدد الإعارة مرة أخرى منذ مطلع الموسم الحالي (2019 - 2020).

وشارك مهاجم منتخب مصر الأوليمبي مع فريقه الجونة في 30 مباراة منذ الموسم الماضي ليسجل 11 هدفًا ويصنع هدف وحيد.

جدير بالذكر أن رينيه فايلر قرر إعادة الثنائي أكرم توفيق والمعار لصفوف الجونة، ومحمد شريف هداف فريق إنبي إلى الأهلي مرة أخرى استعدادًا للموسم المقبل.