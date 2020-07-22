محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
أكد وليد العطار المدير التنفيذي باتحاد الكرة، أنه تم إخطار نادي الزمالك بالعقوبة الموقعة على أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز الحالي.
وأشار العطار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بناءً على الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد حارس مرماه السابق، تقرر إلزام الأخير برد مبلغ 8 ملايين جنيه، وإيقاف اللاعب لحين سداد المبلغ.
من جهته، أكد مصدر بنادي الزمالك، أن نادي الزمالك استطاع الحصول على حقه من خلال اتحاد الكرة.
وأشار المصدر لـ"الخليج 365"، أنه إذا حاول الشناوي اللعب في نادي خارج مصر، فسيلجأ الزمالك لتصعيد الأمر للمحكمة الرياضية بالفيفا، لملاحقة اللاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يقرر إيقاف الشناوي حتى سداد مستحقات الزمالك.. والنادي يهدده بالملاحقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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