تقرير.. في يوم واحد.. "كورونا" يضرب 5 أندية في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد يوم أمس الثلاثاء ضربة كبيرة في صفوف أكثر من نادٍ ضمن أندية دوري مسابقة we المصري بشأن تعرض لاعبيها أو أفراد من الأجهزة الفنية للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

اتحاد الكرة في وقت سابق أعلن عن حالات مصابة من جانب عدة أندية لعل أبرزهم الزمالك والمقاولون العرب والإسماعيلي وإنبي والاتحاد السكندري وطنطا، ومع اقتراب استئناف نشاط الدوري مجددًا بعد توقف دام ما يقرب من خمسة شهور عاد من جديد الفيروس ليضرب عدة أندية.

- 18 مصابًا في الإنتاج الحربي:

أعلن نادي الإنتاج الحربي عبر مدير الكرة في الفريق خالد مهدي، عن إصابة 18 فردًا من فريقه بفيروس كورونا المستجد، بعد الانتهاء من المعسكر والذي أقيم مؤخرًا في شرم الشيخ استعدادًا للفترة المقبلة.

الإصابة شملت 15 لاعبًا من الفريق بجانب 3 أفراد من الجهاز الفني لعل أبرزهم مدرب الفريق مختار مختار.

نادي الإنتاج تواصل مع اتحاد الكرة وتحديدًا مع محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية، ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية من أجل إجراء مسحات أخرى على الفريق والاطمئنان على تعافي الجميع.

- إصابة في المصري واعتذار:

نادي المصري البورسعيدي أيضًا شهد حالة إصابة وتحديدًا أحد مسؤولي المهمات في الفريق الساحلي بعد إجراء المسحة الطبية الخامسة في معسكره المغلق في برج العرب.

إدارة المصري عزلت المخالطين لمسؤول المهمات 15 يومًا بغرفهم داخل المعسكر حتى إجراء مسحة جديدة.

المصري كان أمامه مباراة ودية ضد فريق طنطا إلا أن الأخير اعتذر عن خوض المباراة، خاصة أن الفريق سبق وأن تعرض لإصابة 5 أفراد بين صفوفه.

- 3 إصابات جديدة في الإسماعيلي:

بعد تعافي لاعب الفريق نادر رمضان من إصابته بفيروس كورونا المستجد، عاد فريق "الدراويش" مجددًا؛ ليعلن إصابة 3 حالات جديدة في الفريق.

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ولم يكشف النادي الأصفر عن الأسماء التي تعرضت للإصابة، إلا أن الفريق الأصفر يواصل تحضيراته حاليًا استعدادًا لاستئناف النشاط.

وخاض الإسماعيلي مباراتين وديتين أمام أسوان انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب، ثم خسر "الدراويش" من نادي مصر بهدف دون رد في لقاء أقيم مساء أمس الثلاثاء.

- سموحة ينضم للقائمة:

بعد إجراء المسحة الخامسة في صفوف فريق سموحة، تعرض النادي السكندري لإصابتين وهما الثنائي الأجنبي محمد كوفي وديرك نيسبامبي بفيروس كورونا في إطار الاستعداد لخوض ودية الأهلي، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل.

الثنائي المصاب في صفوف فريق سموحة شارك في ودية الزمالك الأخيرة وتحديدًا في الشوط الثاني في لقاء شهد تفوق الأبيض بنتيجة (5-1).

ورغم إصابة كوفي ونيسبامبي، إلا أن حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة، كشف في تصريحات عبر "الخليج 365" أن ودية الأهلي ستقام في موعدها.

- إصابة عمرو جمال:

أعلن عمرو جمال، لاعب طلائع الجيش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد ثبوت إيجابية العينة التي خضع لها في المسحة الخامسة للفريق العسكري.

وكان صاحب الـ28 عاما شارك في المباراة الودية لطلائع الجيش أمام مصر المقاصة يوم الأربعاء الماضي، ونجح في صناعة هدف قاد به فريقه للفوز (2-0).