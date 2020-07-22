رسميا.. الاتحاد الإماراتي يُقدم الجهاز الفني للمنتخب بقيادة بينتو ومحمود فايز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
عقد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا لتقديم الكولومبي خورخي بينتو، مدربا للمنتخب الأول.
وضم الجهاز الفني لبينتو، مساعده محمود فايز، محلل الأداء ومترجم هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني المصري.
ويقود بينتو وجهازه الفني منتخب الإمارات في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولتي مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، حيث كشف الاتحاد الإماراتي، عن مدة التعاقد مع بينتو والتي تستمر لمدة موسمين.
وعلق بينتو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "أسعى للوصول لمونديال 2022، متحمس لمشروعي هنا، وأهدف لجعل الكرة الإماراتية في أعلى المستويات".
ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الرابع في المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية برصيد 6 نقاط فقط، وتتبقى له 4 مباريات أخرى.
يذكر أن بينتو قام بتدريب منتخبات كوستاريكا وقاده لربع نهائي مونديال 2014 بالبرازيل للمرة الأولى في التاريخ، وكولومبيا، وهندوراس.
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