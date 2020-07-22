سعفان الصغير: قرار عودة الدوري "عند".. وهناك أندية لديها حالات كورونا ولم تعلن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال سعفان الصغير مدرب حراس مرمى نادي الإسماعيلي، إن هناك أندية كبيرة بدوري WE المصري لديها حالات إصابة بفيروس كورونا ولم تُعلن عنها، لافتًا إلى أن قرار استكمال بطولة الدوري جاء لإرضاء طرف على حساب آخرين.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أعلن في وقت سابق عودة النشاط الرياضي، وبناء عليه اتخذت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قرارها باستئناف بطولة الدوري في السادس من أغسطس المقبل.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال الصغير: "أجرينا مسحة قبل 3 أسابيع وكان لدينا 3 إصابات، وأجرينا مسحة أخرى الاثنين الماضي واكتشفنا 3 حالات أخرى (لاعب و2 اداريين).

وأضاف: "المشكلة كبيرة وتحدثنا عنها بكثرة، أنا خائف على أهل بيتي، في فترة التوقف وقبل عودة التدريبات لم نسمع عن إصابة لاعب أو فرد من الجهاز الفني بخلاف الوقت الحالي".

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وتابع: "حالات الإصابة لم يطرأ عليها أعراض، محمد حمدي ذكي قرر عزل نفسه بعد إصابته بالفيروس ولم يشعر بأي عرض من أعراض الوباء".

وواصل: "أرى أن الأمور تسير في طريق العند والتكبر، ما معنى أن ترضي طرف على حساب آخرين، أين رأي الأغلبية؟ هناك 14 ناديًا رفضوا استكمال الدوري مقابل 4 فقط!".

وأكمل: "هناك أندية كبرى بالدوري لديها حالات كورونا ولم تعلن عنها".

وأتم قائلا: "في رأيي، من الأفضل عدم العودة للعب قبل التوصل للقاح، أو الانتظار 3 أشهر حتى تتضح الرؤية كاملة".