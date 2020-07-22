عامر حسين يوضح موقفه من.. الانتخابات المقبلة.. استكمال النشاط.. وموعد نهاية الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه سيترشح في الانتخابات المقبلة للجبلاية، كما يرى أنه من الصعب إنهاء بطولة دوري WE المصري في شهر أكتوبر المقبل في ظل الظروف الراهنة.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو مصر، قال عامر حسين: "الجميع يتمنى أن يكون هناك دوري منتظم، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هو الوحيد المنتظم في جدوله، بإمكانه وضع جدول منتظم لبطولاته الأوروبية وبناء عليه تنتظم باقي الدوريات المحلية الأخرى".

وعن قرار استكمال الدوري، قال حسين: "قراراتنا دائمًا متأخرة، كان لابد من اتخاذ قرار صارم خلال فترة التوقف سواء بالاستكمال أو العودة".

وتابع: "كل المؤشرات كانت تقول إن الوباء مستمر وبناء عليه كان لابد إعلان قرار باستكمال الدوري في شهر معين وإذا لم تسمح الظروف لتنفيذ القرار فيتم إلغاء الموسم، وذلك تجنبًا لحالة التحدي التي وقعت بين الأندية".

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وعن رأيه في إنهاء بطولة الدوري في شهر أكتوبر، قال: "أعتقد أنه من الصعب حدوث ذلك، خاصة بعد التعديلات المنتظرة من الاتحاد الأفريقي (كاف) على مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وواصل: "قرار عودة النشاط لم يكن قرار اتحاد بل قرار دولة، وبناء عليه كان على الجميع التعامل وفقًا للظروف المتاحة".

وبسؤاله عن تقييمه للجنة الخماسية، قال: لا أستطيع الحكم عليهم في الوقت الحالي، لا يتم الكشف عن بعض الكواليس، ولكن الحكم بعد نهاية فترة تواجدهم في الاتحاد".

وعن موقفه من انتخابات اتحاد الكرة، قال: "نعم سأترشح في الانتخابات المقبلة، ولو تواجد هاني أبو ريدة سأكون ضمن قائمته، هذا الرجل كان داعمًا لي في الكثير من الأوقات".