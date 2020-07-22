من بين الحالات الـ18.. الإنتاج الحربي يعلن إصابة 15 لاعبًا بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أشرف عامر رئيس الانتاج الحربي، إن حالات الإصابة التي تم اكتشافها في النادي تتضمن 15 لاعبًا و3 من الجهاز الفني.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو مصر، قال عامر: "قبل السفر إلى معسكر شرم الشيخ أجرينا مسحة لجميع اللاعبين والجهاز الفني وجاءت سلبية".

وأضاف: "بعد مرور حوالي 6 أيام من المعسكر، اشتكى أحد اللاعبين من بعض الأعراض، أجرينا له مسحة طبية واكتشفنا إيجابية العينة، وبناء عليه تم التنسيق مع اتحاد الكرة لإخضاع باقي اللاعبين والجهاز الفني للمسحة للاطمئنان على حالتهم الصحية".

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وتابع: "أجرى الجميع مسحة طبية وجاءت النتيجة بإصابة 18 فردًا من النادي، منهم 15 لاعبًا و3 من الجهاز الفني".

وواصل: "تم عزل جميع اللاعبين والأفراد المصابين، وتواصلنا مع محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة وكذلك محمد فضل عضو الجبلاية؛ للتنسيق معهم لمتابعة حالات الإصابة وإجراء مسحات أخرى للاطمئنان على تعافي الجميع".

وكان محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالجبلاية، قد أعلن أمس الثلاثاء، ظهور 18 حالة إيجابية بفيروس كورونا في صفوف نادي الانتاج الحربي بعد انتهاء معسكر شرم الشيخ الأخير.

وفي الوقت ذاته أكد خالد مهدي مدير الكرة بالفريق العسكر أن معنويات اللاعبين جيدة، لافتًا إلى أن مختار مختار مدرب الفريق لا يعاني من أي أعراض ويتعامل مع الأمر بكل هدوء.