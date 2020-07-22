لاوتارو مارتينيز: أقاتل مع الإنتر لإسعاد الجماهير

قال لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان بأنه تركيزه مع فريقه الحالي فقط، من أجل تحقيق أهدافهم وأهدافه الشخصية، مؤكدًا بأنه يطعي 110% من أجل النادي.
أضاف لاوتارو في تصريحاته: "دائمًا ماأقاتل من أجل فريقه وأهدافه الشخصية ولإسعاد لجماهيرنا، كونتي يعطيني الثقة".
وواصل: " أمر مهم للغاية بالنسبة لأي لاعب بأن يعطيه مدربه الثقة،أقدر ذلك كثيرًا، أحاول دائمًا أن أعطي 110% لهذا النادي من مجهودي، لجميع المشجعين الذين يعشقون إنتر ميلان".
ويرتبط أسم لاوتارو مع برشلونة كثيرًا خلال الفترة الماضية، من اجل ضم النجم الأرجنتيني، لصفوف البرسا لخلافة لويس سواريز، صاحب الـ33 عامًا.
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