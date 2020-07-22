شباب طائره الزمالك يواصل استعداداته لاستئناف بطوله الجمهورية

استأنف فريق الزمالك بنين لكره الطائرة 17 سنة تدريباته اليوم البدنية والمهارية بالملاعب المفتوحة بالنادي بقيادة محمد مجاهد مديره الفني، حيث يتم تقسيم الفريق إلى مجموعتين للأخذ بالاحتياطات الوقائية، بالإضافة إلى أن كل لاعب يستخدم أدواته الخاصة به مثل الكره وزجاجات المياه وغيرها مع تعقيم

الملعب جيدا حفاظا على سلامه الاعبين.

أكد مجاهد بأن التدريب عباره عن ساعه ونصف أول ساعه يقوم الفريق بالجري في التراك لاكتساب المهارات البدنية مثل السرعة والمرونة والرشاقة مع بعض الأحمال المتوسطة لتجنب الاصابات نظرا لان

الفريق قد توقف منذ 4 شهور بسبب فيروس كورونا ، والنصف ساعه المتبقية يقوم الفريق بالانتقال إلى الملعب المفتوح لأداء بعض المهارات الفنية مثل لمس الكورة والاحتكاك بالملعب ووضع الخطط لطريقه اللعب.

ويأتي ذلك للاستعداد الفريق لاستئناف بطوله الجمهورية المقررة بأول أغسطس المقبل، علما بأن الفريق قد وصل لنهائيات البطوله وينافس عليها بقوه قبل فتره التوقف بسبب فيروس كورونا.