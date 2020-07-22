عمدة مدينة ليفربول يوجه رسالة لجماهير الريدز بشأن احتفالات البريميرليج

طالب جو أندرسون عمدة مدينة ليفربول، جماهير الريدز بالبقاء في منازلهم، وعدم الخروج من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، تزامنًا مع احتفال الفريق برفع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب مباراة تشيلسي.

قال جو أندرسون في تصريحاته لإذاعة "TalkSport":" إذا كانت الظروف تسمح، لكنا وفرنا موكبًا للاحتفال بقلب الدوري

في المدينة، مثلما حدث مع تحقيق دوري أبطال أوروبا ".

وتابع:" أشعر بجماهير ليفربول، لكن هناك آلاف الأشخاص يعانون من الفيروس، و500 شخص توفوا في المدينة".

وأكمل: " الآن نواجه أزمة صحية عامة، فقدنا بسببها العديد من الأشخاص، رسالتي الواضحة للجماهير، نتفهم

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حماسهم وشغفهم لناديهم".

وواصل: " يرجى الاستماع للنصائح حتى لا نندم، لكن دعونا نتذكر شغفنا للعائلة ومجتمعك ومدينتك، ، يمكنك الاحتفال بالمقاهي والحانات ولكن بالمسافة الاجتماعية، وبعدد مسموح، ولكن لا تتجمع خارج أنفيلد، الشرطة لن تتسامح مع أي شخص، ولا نريد أن نرى ذلك".

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