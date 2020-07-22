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سلبية مسحة كورونا الرابعة لنادي الزمالك

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علمت بوابة الوفد من مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، بـسلبية عينة جميع أفراد الزمالك، بعد ظهور نتيجة مسحة الرابعة لهم، والتى أجريت أمس، الثلاثاء، خلال بعثة الفريق المتواجدة فى معسكر

برج العرب، بالأسكندرية.

 

وهالت حالة من القلق، بعد مخالطة لاعبي الزمالك ، محمد كوفي مدافع سموحة، خلال المباراة الودية، ، التي أقيمت يوم الأحد الماضى،

وانتهت بفوز الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف، وأعلن ناديه السكندري فيما بعد إصابة مدافعها البوركيني بالفيروس.

 

ويتواجد الزمالك حاليا فى معسكر مغلقا بمدينة برج العرب منذ يوم الخميس قبل الماضى والذي ينتهى غدا الخميس، وذلك ضمن استعدادات الفريق لعودة الدورى الممتاز .

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