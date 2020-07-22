علمت بوابة الوفد من مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، بـسلبية عينة جميع أفراد الزمالك، بعد ظهور نتيجة مسحة كورونا الرابعة لهم، والتى أجريت أمس، الثلاثاء، خلال بعثة الفريق المتواجدة فى معسكربرج العرب، بالأسكندرية.
وهالت حالة من القلق، بعد مخالطة لاعبي الزمالك ، محمد كوفي مدافع سموحة، خلال المباراة الودية، ، التي أقيمت يوم الأحد الماضى،وانتهت بفوز الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف، وأعلن ناديه السكندري فيما بعد إصابة مدافعها البوركيني بالفيروس.
ويتواجد الزمالك حاليا فى معسكر مغلقا بمدينة برج العرب منذ يوم الخميس قبل الماضى والذي ينتهى غدا الخميس، وذلك ضمن استعدادات الفريق لعودة الدورى الممتاز .
كانت هذه تفاصيل خبر سلبية مسحة كورونا الرابعة لنادي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.