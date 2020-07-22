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فريق سلة الزمالك 18 سنة يخوض تدريباته استعدادا لاستئناف الدوري

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يخوض فريق الزمالك لكرة السلة 18 سنة بنين تدريباته الفنية مساء اليوم الأربعاء بالملاعب المفتوحة وهي عباره عن عمل بعض القياسات للاعبين والتصويب على الحلقة والاحتكاك بالملعب وطريقه الدفاع من الخصم.

كما أشار الجهاز الفني بقياده أحمد شوكت رئيس قطاع الناشئين ومحمد أبو فريخه المدير الفني للفريق وأحمد همام المدرب العام بأن الفريق سيقوم بأداء التدريبات البدنية بجانب التدريب

المهارى والفني ووضع الخطط التكتيكية لطريقه اللعب بداية من الأسبوع المقبل وذلك بقياده كابتن نور مدرب الأحمال، مع العلم بأن الفريق سيأخذ راحة من التدريبات يوم الجمعة من كل أسبوع.

ويأتي ذلك استعداد لاستئناف بطوله الجمهورية المقررة بأغسطس المقبل.

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